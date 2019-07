Provincia Mt su navette per Palese e Ferrandina

La Provincia di Matera è costantemente impegnata al servizio dei cittadini. In questa direzione, è stata predisposta dell’amministrazione provinciale un’ampia programmazione, mirata all’ampliamento e al miglioramento dei servizi offerti, ponendo in primo piano le esigenze del territorio.

In tale ottica, al fine di implementare e migliorare l’offerta relativa al settore dei trasporti in favore tutta l’utenza (cittadini, turisti, viaggiatori, studenti, lavoratori pendolari), il servizio navette per Bari-Palese e per la stazione di Ferrandina prevede una nuova copertura delle fasce orarie, che sono così equamente distribuite su tutto l’arco della giornata. Al tal fine, è stato integrato il quadro delle corse, di modo che le partenze e gli arrivi delle navette per Bari Palese e Ferrandina Scalo andrà a coprire l’intera richiesta. In tal modo, grazie a questa azione di coordinamento effettuata dall’Ente Provincia, è stata garantita la possibilità di integrare il servizio con le altre aziende di trasporto.

Un ulteriore passaggio, che conferma l’impegno della Provincia sulle tematiche relative ai trasporti e servirà a garantire all’utenza una migliore fruibilità dei mezzi per il raggiungimento dei più importanti collegamenti ferroviari e aeroportuali. Al fine di fornire una corretta e precisa informazione ai cittadini, i quadri aggiornati delle corse, che si allegano al presente comunicato, sono disponibili su tutti i canali web e sui siti internet istituzionali.

