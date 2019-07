LE “GIORNATE DEL CINEMA LUCANO” DEDICANO MUSICA E FONDI ALLA KOMEN ITALIA

Il Festival del Cinema di Maratea “Giornate del Cinema Lucano” si tinge di Rosa, e dedica l’evento di anteprima alla Komen Italia, con un Concerto di raccolta fondi.

Lunedì 22 luglio, dalle ore 20.30 al Teatro del Mare, presso l’hotel Santavenere di Maratea, località Fiumicello, si terrà il Concerto della Grande Orchestra Sinfonica Russa “P.I.Tchikovsky”, che eseguirà le colonne sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema italiano ed internazionale.

La partecipazione al Concerto è gratuita, e sarà presente un banchetto di donazioni che saranno poi interamente devolute alla Komen Italia, per la promozione delle terapie integrate in oncologia.

Sarà anche possibile iscriversi alla Race For The Cure Matera del 29 settembre, per quanti non abbiano già provveduto ad iscriversi online, all’indirizzo https://racematera.komen.it/

Alla serata saranno presenti Laura Tosto, Presidente Comitato Regionale, Stefano Magno, Responsabile Servizio Terapia Integrata della Senologia del Policlinico Gemelli e Matilde D’Errico, autrice del laboratorio di scrittura “io Scrivo”, sostenuto dalla Komen Italia.

Sarà questo l’evento di inaugurazione ed anteprima della 6° edizione delle “Giornate del Cinema Lucano”, che richiama a Maratea i grandi nomi del cinema mondiale, e che quest’anno sceglie di affiancare il Comitato Regionale Basilicata di Komen Italia, a cui dedicherà una serie di iniziative di promozione e raccolta fondi, in vista della Race for the Cure Matera che si terrà il 29 settembre 2019 nella Capitale Europea della Cultura.

“Le Giornate del Cinema Lucano” proseguiranno poi con il ricco programma di proiezioni e la presenza di ospiti internazionali, come Richard Gere, dal 22 al 27 luglio, e continueranno a seguire “il filo Rosa Komen” proiettando lo Spot della Race all’inizio di ogni singola serata, a sancire l’attenzione che il mondo del cinema lucano pone alla prevenzione, ed il grande coinvolgimento che, già da ora, vede legate Maratea e Matera nella promozione della Race For The Cure Matera del prossimo 29 settembre.