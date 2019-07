Franco Perrucci nominato responsabile dell’attività di Base Primi Calci e Piccoli Amici del Matheola – Scuola Calcio Inter

E’ Franco Perrucci il responsabile della attività di Base Primi calci e Piccoli Amici del Matheola – scuola calcio Inter. Classe 1964, ex calciatore, anche in Eccellenza lucana, e calcettista con il Team Iula Matera, tra serie A2 e B, ha da subito intrapreso la carriera da allenatore, dedicandosi quasi esclusivamente ai settori giovanili ed alle scuole calcio, conquistando risultati piuttosto egregi. “Il primo aspetto positivo – dichiara un entusiasta Perrucci – è essere tornato a far parte di un ramo del sodalizio collegato all’Inter, il che mi permetterà di indossare il materiale sportivo della mia squadra del cuore, dopo aver indossato, nell’ultimo periodo, divise bianconere della Juventus, con enormi difficoltà nel trovare risposte appropriate alle domande di chi ben conosce la mia fede calcistica. Ironia a parte – aggiunge Perrucci -, cambia poco dal punto di vista della gestione tecnica, in quanto tutti noi collaboratori (sia del Matheola – Scuola Calcio Inter, che dell’Invicta Matera – Juventus Academy) avremo la possibilità di aggiornarci grazie alla presenza in città (ma anche raggiungendo noi Milano e Torino) di tecnici professionisti nerazzurri e bianconeri, così da poter acquisire quante più nozioni da poter poi mettere in pratica nelle nostre realtà, che sono in costante aggiornamento così da ottenere risultati positivi. E’ chiaro poi – conclude Perrucci – che non deve mancare la voglia ed è soprattutto fondamentale la predisposizione nel mettere in atto quanto ci viene trasmesso, fondamentale per stimolare noi tecnici e per far crescere i numerosi ragazzi che le famiglie, di anno in anno, ci affidano.”

