Calabria, Fiore (FN): “Il 10 agosto in Calabria per una grande svolta politica”

Riscontri positivi per Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, dopo l’incontro di alcuni giorni fa in terra calabrese: “Con la conferenza di Reggio Calabria si è aperta una fase nuova della politica nel sud Italia. Dopo uno iato di 50 anni in cui hanno dominato mafie, massonerie e partiti “istituzionali” l’unità culturale del popolo meridionale sarà la caratteristica di una grande svolta politica”.

Secondo il leader proprio il Sud Italia, per sua natura rivoluzionaria, può essere la terra da cui nasce un sentimento di rivolta contro le ingiustizie sociali, economiche e politiche: “La svolta del Sud Italia, per natura di queste terre, sarà inarrestabile e anti sistema. Sarà un’occasione per parlarne anche alla festa di Bonifati il 10 agosto in cui sarò presente per dar voce agli italiani delusi e desiderosi di far nuovamente parte di una Patria forte e giusta”.