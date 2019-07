Assessore Leone convoca direttori dipartimento San Carlo

L’assessore alla Salute e Politiche sociali della Regione Basilicata, Rocco Leone, ha convocato i direttori di dipartimento dell’ospedale San Carlo di Potenza per un confronto istituzionale finalizzato a riportare, dopo la recente lettera aperta in cui manifestavano il loro pensiero critico sulla linea impostata dal direttore generale Barresi, un clima di reciproca fiducia tra i protagonisti che operano, in primis nell’interesse dei pazienti, nei diversi ambiti dell’Azienda.

L’incontro è stato fissato per martedì 23 luglio, ore 12.00, nella sala Inguscio della Regione Basilica