A Ginosa in spiaggia con la differenziata

“In spiaggia con la differenziata’’: questo il nome dell’iniziativa volta a sensibilizzare i più piccoli e non solo all’importanza della raccolta differenziata.

Ed è proprio con questo nobile intento che Comune di Ginosa, in collaborazione con Achab Group, ha deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione e informazione direttamente sulle spiagge di Marina di Ginosa.

Come?

Diffondendo sane idee volte al rispetto per l’ambiente attraverso tanto sano divertimento. Sei appuntamenti tra luglio e agosto, che si svolgeranno nei pressi di dodici differenti lidi.

Per l’occasione, sarà distribuito materiale informativo e gadget. Inoltre, un educatore ambientale nei panni di ‘Capitan Eco’ realizzerà piccoli sketch in modo da coinvolgere i bambini e, attraverso loro, anche gli adulti.

<<Una nobile iniziativa in una location particolare – ha spiegato l’Assessore all’Ambiente Filomena Paradiso – in questo periodo, le affollate spiagge di Marina di Ginosa rappresentano il posto migliore in cui poter divulgare i temi ambientali e della raccolta differenziata. Ringrazio sin da ora i cittadini che dimostreranno il proprio interesse e i gestori dei lidi per la disponibilità. Previsti anche degli info point nelle zone nevralgiche>>.



<<E’ emblematico il fatto che la sensibilizzazione alla raccolta differenziata avvenga in spiaggia – ha spiegato il Consigliere con delega all’attuazione della Strategia Rifiuti Zero Amedeo Clemente – il mare diviene spesso ultimo contenitore dei rifiuti che vengono gettati per terra e abbandonati. Operare una raccolta differenziata in maniera corretta, equivale a salvaguardare l’ambiente, e quindi anche le nostre coste e il nostro mare>>.