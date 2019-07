Gravina in Puglia: Estate, Bosco in Festa

Il Bosco vive. Anche e soprattutto d’estate. Già a partire dai prossimi giorni, l’area di Difesa Grande diventerà cornice e luogo di una serie di eventi promossi da diverse associazioni cittadine, trasfuse in un cartellone unitario condiviso dall’amministrazione comunale. Su proposta dell’assessore delegato Felice Lafabiana, la giunta municipale presieduta dal sindaco Alesio Valente ha infatti deliberato di sostenere – anche con un contributo finanziario – le iniziative in scaletta. Tante, di diverso tenore e contenuto, ma tutte accomunate dalla volontà di favorire il cammino di rilancio del polmone verde gravinese, peraltro offrendo opportunità di svago e divertimento, in particolare alle fasce sociali più deboli, tra manifestazioni sportive, momenti di riflessione ed occasioni di puro intrattenimento. «Da un lato – puntualizza al riguardo Lafabiana – si punta a valorizzare un’area di indubbio pregio naturalistico. Dall’altro si mira ad attivare momenti di socializzazione, benessere fisico e vita all’aperto in favore dei più deboli. Per questo, da parte mia ed a nome dell’intera amministrazione comunale, intendo ringraziare le tante associazioni che hanno inteso coinvolgerci in queste iniziative di indiscutibile valore, impegnandosi in prima persona in favore della comunità». Lungo l’elenco delle associazioni in campo: Obiettivo Giovani Gravina sarà la capofila della comitiva di cui fanno parte anche la Coop Eos, Micro Italia, l’asd Gravina Festina Lente, l’asd Dorando Pietri, Rombo Arcaico, Body&Soul.

Tutti gli eventi si svolgeranno presso l’ex bar rifugio, indicativamente nel periodo compreso tra il 4 Agosto ed il 12 Settembre. Il programma completo degli eventi sarà reso noto già nelle prossime ore.