Assessore Rosa su ordinanza provinciale chiusura strade a cicli e motocicli 

“Confermo la massima disponibilità dell’assessorato a risolvere la questione della riapertura delle arterie provinciali ai cicli e motocicli, così come già fatto con la riapertura di quelle del Vulture”. Ad affermarlo l’assessore regionale Gianni Rosa. “L’ordinanza della Provincia di Potenza – aggiunge – non ci è stata comunicata e abbiamo appreso del provvedimento per vie informali. Chiudere indiscriminatamente circa 2.600 km di strade senza che ne sia stata valutata, preventivamente, l’effettiva pericolosità, non è accettabile.

Ho già messo in moto gli uffici del Dipartimento per risolvere la questione. Se ci sono tratti impercorribili vanno chiusi e messi in sicurezza ma è del tutto illegittimo chiudere la circolazione indiscriminatamente. Il cicloturismo – conclude Rosa – è un volano di crescita e, prima ancora, un modo salutare e sostenibile per far scoprire le bellezze della nostra meravigliosa terra”.