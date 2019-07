Scanzano Jonico: per consentire l’esecuzione di lavori di riparazione, è in corso la sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile in via Mare. Il ripristino è previsto al termine dei lavori.

Maratea: per consentire l’esecuzione di lavori di riparazione, a partire dalla ore 12:00 e fino alle ore 14:00 circa, salvo imprevisti, in via via Profiti e via Vallina potrebbero verificarsi cali di pressione e/o sospensioni dell’erogazione idrica.