NICOLETTIHOME celebra l’apertura del suo nuovo negozio monomarca a Shanghai.

Continua l’espansione nella Terra del Dragone dell’azienda materana NICOLETTIHOME, leader nella commercializzazione di divani e poltrone in pelle e tessuto, che ha aperto un nuovo negozio monomarca a Shanghai, un moderno e dinamico concept, lussuoso ed elegante, per una nuova esperienza di acquisto. L’approdo a Shanghai, capitale economica della Cina, con una storia manifatturiera che ricorda quella italiana per la continua ricerca di bellezza, originalità ed eleganza, fa parte della strategia pianificata in partnership con il colosso Cinese Manwah Holdings Limited ed è una sfida non facile perché richiede una grande capacità di analisi delle dinamiche legate allo sviluppo dell’urbanizzazione e quindi dell’edilizia residenziale, con il potere d’acquisto della classe media in aumento e i consumi per la casa raddoppiati nell’ultimo decennio e in costante crescita. E questo dinamismo è confermato dalle Elaborazioni del Centro Studi Federlegno su dati Istat che confermano che l’ export di arredamento (macrosistema arredamento – Illuminazione) è cresciuto del 494% dal 2009 al 2017, e che l’Italia è il Paese che ha venduto di più in Cina nel 2017, confermandosi il primo fornitore di mobili (il 22% sul totale dell’import), con gli imbottiti come uno dei comparti trainanti (51,2%).

NICOLETTIHOME

