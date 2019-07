Miglionico in comune: pieno sostegno al “Progetto Aquilone” della Coop. Vita Alternativa

Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo “Miglionico in Comune” sulla Coop. Vita Alternativa

“In merito all’interrogazione del movimento civico ambientalista, che mette in discussione l’operato e l’efficacia del progetto estivo “L’Aquilone”, che da anni e con ogni amministrazione, la cooperativa sociale “Vita Alternativa”porta avanti, in collaborazione con l’associazione dei volontari “Lu Ciurnuicchj”, l’istituto comprensivo e con il patrocinio del comune di Miglionico, il gruppo “Miglionico in Comune” dà pieno sostegno alla suddetta cooperativa, considerando che anche in campagna elettorale ha subito degli attacchi gratuiti. Ricordiamo che la cooperativa, presente nel territorio da oltre 40 anni, offre nel periodo estivo dei punti di riferimento culturali e sociali, abbracciando un’ampia fascia d’età che va dai bambini della scuola dell’infanzia agli adolescenti, in un periodo dell’anno dove le famiglie non hanno sostegno, poiché le scuole sono chiuse e le attività di aggregazione vengono sospese per la pausa estiva. Apprezziamo la dedizione, lo spirito di sacrificio, la professionalità consolidata con l’esperienza sul campo e continui corsi di formazione, che gli operatori mettono a disposizione dell’intera Comunità. La fiducia che l’amministrazione ripone nel progetto è la stessa fiducia che le famiglie ripongono nell’affidare i figli minorenni a dei professionisti del settore. D’altronde c’è chi rimarrà sempre seduto dietro una scrivania per continuare a scrivere cattiverie, e chi invece non va mai in vacanza per offrire momenti di comunità ai cittadini di Miglionico.

Il gruppo Miglionico in Comune augura buon lavoro a tutto lo staff!”