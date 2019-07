ELETTRA-D’ONOFRIO: IL BINOMIO CONTINUA

Il tecnico di Marconia rinnova per la stagione del ritorno in Promozione. “Cresciamo ancora”

L’Elettra Marconia riparte da mister D’Onofrio: la società rossoblu, infatti, ha confermato il tecnico di Marconia alla guida della prima squadra, dopo l’avvincente cavalcata verso la Promozione condotta nella passata stagione. Il trentunenne coach, infatti, ha trascinato l’Elettra al salto di categoria, vincendo i play-off contro Bernalda e Montalbano e riscuotendo consensi dagli addetti ai lavori per l’ottima organizzazione di gioco mostrata dalla compagine marconese.

“La società ha voluto fortemente la riconferma di Antonio D’Onofrio come guida tecnica – spiega il presidente Salvatore Borraccia – Per noi rappresenta il punto di partenza su cui poter costruire la nuova stagione: credo sia importante aver garantito continuità ad un progetto sportivo che guarda ai giovani e che vede proprio in un giovane allenatore l’elemento nevralgico. Nonostante la giovane età, infatti, D’Onofrio ha dimostrato tutta la sua bravura nella passata stagione, riuscendo a gestire ottimamente il gruppo e affrontando efficacemente le tante difficoltà che hanno caratterizzato il cammino. Siamo fieri di poter proseguire questa collaborazione e ci auguriamo che anche la prossima stagione possa essere ricca di buoni risultati per la nostra società e per Marconia. Naturalmente, ribadisco la più ampia disponibilità della dirigenza di aprirsi a nuovi soci che volessero sposare la causa, interessati e sostenere il progetto portato avanti in questi anni, sostenendo così un movimento sportivo che fa bene al nostro territorio e alla nostra comunità”.

Soddisfatto della riconferma mister Antonio D’Onofrio: “Guardando il percorso realizzato finora non posso che essere soddisfatto: riuscire a riaccendere l’entusiasmo sportivo a Marconia è stato un primo passo importante, ma non possiamo accontentarci e sono certo che, sul solco di quanto realizzato lo scorso anno, riusciremo a coinvolgere sempre più appassionati a sostenere le sorti della squadra. L’Elettra, infatti, rappresenta un patrimonio per la nostra comunità, per cui, oltre ad una crescita sportiva, il nostro obiettivo sarà quello di avvicinare tanti altri giovani al fianco della squadra, magari anche nel gruppo di tifosi organizzati che ha sostenuto la squadra con grande sportività in ogni angolo di Basilicata. L’obiettivo primario sarà quello di valorizzare i tanti giovani calciatori locali, con tre-quattro innesti di qualità che ci permettano di affrontare un campionato tranquillo e di crescita per tutti. La nostra idea è quella di sposare una linea verde, con un ulteriore ringiovanimento della rosa e il rientro di alcuni ragazzi locali tesserati altrove. Aver riportato la Promozione a Marconia è un primo passo importante, ma la filosofia deve continuare ad essere quella del sacrificio, della passione e del lavoro per raggiungere nuovi traguardi e togliersi altre belle soddisfazioni”.