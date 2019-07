Al Cecam la presentazione del libro IL DOLORE SOSPESO

Sabato 20 Luglio 2019, a Marconia, alle ore 19:00, nella sede dell’Associazione Culturale Ce.C.A.M., sarà presentata l’ultima fatica letteraria di Maria Antonietta D’Onofrio “Il dolore sospeso” (romanzo) pubblicato dall’Editore Mannarino (Brescia) nel mese di Febbraio 2019.

“Non è stato facile scrivere questo libro che, per molti aspetti, metterà a dura prova il lettore. Ho seguito volutamente percorsi tortuosi, repentini sguardi in avanti, brusche fermate, ritorni. Fughe dal presente e dal passato. E’ una storia difficile, come difficili sono molte vite. Se sia vera o frutto di fantasia, non credo abbia importanza. Ho sentito dire che la realtà esiste solo perché qualcuno la inventa, la scrive, la dipinge in una tela, la fa scorrere sulla pellicola di un film. E’ una storia di madri che sono figlie e figlie che diventano madri […] E’ una storia alla ricerca di consolazione e riscatto, di parole che possano lenire ferite destinate a non chiudersi. Vorrei che il lettore considerasse persone le donne e gli uomini di questo romanzo, non personaggi, così troverà naturale e giusto un linguaggio che potrebbe apparire logoro e obsoleto. Altrimenti, ancora una volta, non comprenderemo il significato di molte parole. Come violenza, abuso, dolore, solitudine, silenzio. Come rispetto, dignità, musica, amore. Speranza.”

La presentazione sarà introdotta da Giovanni Di Lena e dopo i saluti dell’assessore alla cultura Maria Grazia Ricchiuti, Anita Caroselli e Alessandra Caravita dialogheranno con l’Autrice.