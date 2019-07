Tutto pronto per visitare ed “assaggiare” Ginosa

BookingGinosa, l’associazione che raggruppa gran parte delle strutture ricettive che operano nella città di Ginosa, per una accoglienza di circa 130 posti letto, allo scopo di far visitare fino in fondo il territorio ai propri ospiti, ha elaborato e lanciato un calendario ricco di eventi.

Visitare ed “assaggiare” Ginosa, questo il titolo del programma che prevede attività giornaliere dal 13 luglio al 31 agosto con visite guidate, escursioni in Gravina, escursioni a cavallo, corsi enogastronomici, degustazione di prodotti tipici locali a km 0 e molto altro.

L’iniziativa nasce al fine di far conoscere appieno le meraviglie storiche, artistiche, naturalistiche ed enogastronomiche di Ginosa, con l’aspirazione di far ripartire i turisti, “sazi” da una vacanza esclusiva e stimolante in un territorio unico.

Un turista soddisfatto non sempre ritornerà, ma certamente diventerà un promotore naturale del territorio, ed applicherà il sistema di comunicazione e marketing più antico ed efficace al mondo: il passaparola.