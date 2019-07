Scariche Sonore, giovedì i ZER80 per un un tuffo nel passato

Dopo il gran successo del Crispiano Comix, nella cittadina delle Cento Masserie torna il consueto appuntamento del giovedì con la rassegna musicale dell’associazione Symposium Arte. Giovedì 18 luglio con il live dei ZER80 si farà un tuffo, ad alto tasso di nostalgia ed energia, negli anni Ottanta. La band barese porta in giro da anni un accurato tributo a quel decennio che tanto ha dato alla musica a livello internazionale. Il concerto gratuito avrà luogo in piazza San Francesco e comincerà alle 22. Per info e prenotazioni tavoli: 099.4005927.

ZER80 è un tributo agli anni ’80, nato a Bari nel 2008, che propone hits principalmente di matrice britannica. Il progetto ZER80, oltre al suo fondatore e frontman Ezio Cirone, grande estimatore e appassionato del genere e del decennio, è costituito da cinque eclettici professionisti con alle spalle numerose esibizioni live in Italia e all’estero, che contribuiscono a offrire al progetto quella diversità e qualità nel sound necessaria per esibire ai massimi livelli le sonorità che il decennio storico richiede. Nelle esibizioni dal vivo, oltre alla cura dello stile di scena, la band non ha mai utilizzato sequenze. Tutto è sempre riprodotto dal vivo in ogni minimo dettaglio sonoro e nella cura degli arrangiamenti, offrendo ai brani proposti un sound più innovativo e spesso più deciso rispetto alle versioni originali. In base alla location e allo spettacolo, propongono un repertorio versatile che spazia dal pop al rock, dal synth pop alla dance e new wave anni 80. Sono oltre 250 i brani riproposti in questi anni di attività, tra cui i più grandi successi di artisti quali Depeche Mode, Duran Duran, Simple Minds, Talk Talk, Soft Cell, Spandau Ballet, Tears for Fears, David Bowie, Frankie Goes to Hollywood, Bryan Ferry, Alphaville e tanti altri. La band, da sempre seguita da numerosi fan, ha realizzato un singolo inedito dal titolo “Never go back” e un disco in fase di lavorazione. Alcuni blog settoriali, nel 2011, hanno annoverato i ZER80 tra le migliori cover band nazionali. Il gruppo custodisce un live act di circa 500 esibizioni e si è esibita su numerosi palchi, location e feste private nel territorio pugliese e lucano, oltre a diversi live nel nord Italia.