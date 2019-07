ASM, Nessuna criticita’ per la gastroenterologia di Matera

Nella giornata di ieri è stata diffusa una falsa notizia in merito ad una presunta criticità dell’attività sanitaria nella Gastroentorologia dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera.

Il dr. Angelo Sigillito Direttore della SIC ( Struttura Interaziendale Complessa di Gastroenterologia ) e il dr. Berardino D’Ascoli, Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale della Gastroentorologia Interventistica di Matera, comunicano, invece, che le attività proseguono senza alcuna criticità, anzi i dati relativi alle prestazioni ambulatoriali, ai ricoveri, agli interventi chirurgici, testimoniano che l’assistenza sanitaria in questa branca specialistica viene garantita in maniera ottimale. Tutte le prestazioni vengono effettuate dai sei medici specialisti, di cui solo due a tempo determinato ed a cui comunque è stato prorogato il contratto per altri sei mesi, e dal personale Infermieristico e Sociosanitario presente in numero adeguato.

Il direttore generale dr. Joseph Polimeni invita tutti coloro che svolgono un ruolo pubblico “ ad una maggiore cautela nella trattazione di notizie di carattere sanitario, che possono ingenerare inutili allarmismi e creare sfiducia nella popolazione. L’azienda sanitaria – ha concluso il direttore – è sempre a disposizione per ogni chiarimento preventivo ”.