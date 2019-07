Melfi: a causa di un guasto improvviso è in corso la sospensione dell’erogazione idrica in via Pertini, via Einaudi, via De Nicola e zone limitrofe. Il ripristino è previsto al termine dei lavori di riparazione

Lavello: a causa di un guasto all’ impianto di sollevamento, potrebbero verificarsi cali di pressione o sospensioni dell’erogazione idrica a partire da questa mattina e fino al termine dei lavori di riparazione.