A Matera l’ “International training summer school”

Mercoledì 17 luglio a Matera – nel Campus universitario, sala riunioni, quarto piano, corpo A, via Lanera 20 – alle ore 12, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della decima edizione della “International training summer school. Survey for planning: new technologies and land protection”, un appuntamento “per professionisti, docenti, studiosi e studenti provenienti da tutto il mondo, sulle tecniche del rilievo con l’ausilio delle più moderne tecnologie, fondamentali per qualsiasi progettazione, in ambito urbanistico, architettonico, artistico”.

La summer school si svilupperà in vari siti lucani e pugliesi dal 22 luglio al 2 agosto, con inizio lunedì 22 luglio a Matera, nell’Aula magna dell’Università, alle ore 17.