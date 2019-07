A Vietri di Potenza apriranno tre nuove attività imprenditoriali con la misura “Investi a Vietri”

Continua il lavoro dell’amministrazione comunale di Vietri di Potenza per quanto riguarda l’agevolazione all’apertura di nuove attività imprenditoriali e per promuovere lo sviluppo del territorio ed incrementare l’occupazione sul territorio vietrese, oltre a tentare di fermare il fenomeno che riguarda le chiusure delle attività, come purtroppo si registra in tutta la nazione ormai da tempo. A tal proposito, grazie ad un importante progetto messo in campo dall’amministrazione comunale, denominato “Investi a Vietri”, apriranno a breve tre nuove attività imprenditoriali. E’ questo il risultato dell’avviso pubblico del Comune. Rientrano nella graduatoria pubblicata nei giorni scorsi dagli uffici comunali le seguenti attività: parafarmacia, attività per la vendita di materiale per hobbistica, ferramenta, ricambi auto e macchine agricole, tatuatore.

Le tre nuove attività beneficeranno dei seguenti incentivi: comodato d’uso gratuito per cinque anni del locale comunale individuato per il progetto; incentivo economico di cinquemila euro che viene erogato nei primi cinque anni solari di esercizio, mille euro per ciascun anno; esenzione per due anni dal pagamento della Tari (tassa sui rifiuti). Le tre nuove attività imprenditoriali apriranno sia nel centro abitato (due) che in periferia (uno), nei locali disponibili che sono stati indicati nel bando. La misura può essere utilizzata anche in abbinamento ad altri incentivi europei, statali e regionali.

“Con orgoglio – dichiara il sindaco Christian Giordano – voglio sottolineare come Investi a Vietri, nella sua semplicità, rappresenti uno straordinario ed innovativo meccanismo utile ad innescare nuove iniziative economiche nel nostro territorio. Il nostro impegno è orientato a mettere a totale disposizione dei cittadini tutte le potenzialità dell’ente comunale, favorendo, tra l’altro, la diffusione di un clima di fiducia nell’istituzione che mi onoro di rappresentare. Siamo molto soddisfatti di questo primo risultato della misura che abbiamo ideato e fortemente voluto. Un passo alla volta verso una Vietri Nova”