A Ginosa il concerto di Benny Benack III Italian Quartet

Domenica 21 luglio, presso Largo Astri a Ginosa (angolo Corso Vittorio Emanuele II) a partire dalle ore 21, si terrà il concerto del Benny Benack III Italian Quartet. L’evento rientra nel cartellone estivo organizzato da Comune di Ginosa intitolato “Popular Jazz Music Festival’’.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Benny e i musicisti: Elio Coppola, Giuseppe Venezia e Daniele Cordisco. Questi ultimi, nelle loro recenti tournee oltreoceano, hanno dato vita al quartetto con l’idea di promuovere un jazz, sì legato al mainstream, ma che comprende anche il percorso di innovazione dato vita nell’ultimo ventennio, a New York, dalla nuova generazione di musicisti legati comunque alla tradizione.

Il repertorio di questa formazione verte principalmente su composizioni originali di Benack e Cordisco di stampo hard bop, senza escludere alcune composizioni di importanti autori ai quali Benny Benack ha reso un tributo componendone il testo.

Benny Benack é un trombettista e cantante statunitense che negli ultimi tempi sta riscuotendo un incredibile successo internazionale per la sua notevole versatilità, ottima tecnica e padronanza del linguaggio jazz. Nel 2014 è stato semifinalista al prestigioso “Thelonious Monk International Competition” e Wynton Marsalis, in una recente intervista, lo ha indicato tra Ie nuove promesse del jazz internazionale.

Da trombettista ha vinto numerosi premi, tra cui: “Carmine Caruso International Jazz Trumpet Soloist Competition”, “National Trumpet Competition”, “National Trumpet Guild Jazz Competition” ed altri; inoltre, ha ricevuto diversi importanti riconoscimenti anche per le sue doti canore. Ma la carriera di questa giovane promessa non è fatta solo di premi poichè si sta distinguendo come turnista in alcuni tra gli ensamble piu’ richiesti nella scena musicale newyorchese.

Tra queste collaborazioni c’é quella che lo ha portato al suo primo debutto per l’etichetta discografica “Blue Note Records” al fianco della pianista Chihiro Yamanaka. La sua vita è a New York dove si esibisce nei migliori club, tra cui: Blue Note, Iridium, Smoke, Lincoln Center Dizzy’s Club Coca Cola, Small’s, The Bar Next Door, Minton’s Harlem e di recente ha avuto anche l’opportunita’ di andare in tournee in Giappone, Russia e Ucraina.