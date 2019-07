THE ROOTS CORPORAL il 16 Luglio al Bababoom Festival.

I lucani the ROOTS CORPORAL sono tra le sei band finaliste del Bababoom Band Contest 2019, selezionate per aprire le serate del prestigioso festival reggae che, dal 2012, ogni anno si svolge a

Marina Palmense in provincia di Fermo. Bababoom è un festival polivalente delle principali espressioni artistiche delle Marche, nato dall’unione di varie realtà culturali della regione, con un

calendario di artisti nazionali ed internazionali che si esibiranno dal 13 al 20 Luglio 2019. Il Festival si presenta come un evento unico e originale sulla scena nazionale, sia per l’elevato senso di

coinvolgimento dei partecipanti, sia per la logistica urbana, sia, infine, per la programmazione musicale di impatto nazionale. Valutati prima da una giuria di qualità e poi dalla giuria popolare, la band lucana si è aggiudicata un posto per calcare il Main Stage del Bababoom Festival martedì 16 Luglio, insieme a Wicked Dub Division & M. Grena, Raphael, Lion D., Bunna, A. Bono & Arawak. La band, attiva dal 2014, ha all’attivo la pubblicazione di 2 album di inediti e la partecipazione a diversi eventi di spessore nazionale, tra i più importanti ricordiamo il Primo Maggio Libero e Pensante di Taranto 2018, il Meridional Reggae Reunion 2017, il Pollino Music Festival 2016 e il Collisioni Festival edizione 2014. I testi scritti da Rocco Schiavone sono uno scorcio dei contesti di vita della terra di Basilicata, della difficile realtà di una vita che non offre privilegi. Le musiche e gli arrangiamenti curati da Enzo Di Stefano sono un mix di elementi presi in prestito dalla musica jazz, ma soprattutto dalla musica tradizionale e popolare e rielaborati attraverso un processo artigianale di ricerca delle armonie, dei ritmi e dei suoni in chiave reggae. La band è inoltre composta da Francesco D’Alessandro (batteria), Paolo Padula (basso), Antonio Francia (tastiere), Raffaele Pecora (chitarra), Angelo Manicone (sassofono) e Pino Melfi (tromba).

