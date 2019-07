“Comics Storytelling”: inaugurazione della prima residenza artistica sul fumetto in Val d’Agri 

Sarà inaugurata il 15 luglio, alle ore 10:30, presso la Villa del Marchese Sanfelice, a Viggiano, la prima residenza artistica “Comics Storytelling” sul Fumetto in Val d’Agri. La “Comics Storytelling” è un progetto del Programma Residenze di Matera 2019, ideato dall’associazione culturale “Supertramp” in collaborazione con il Gruppo di Animazione Territoriale (GAT) di “CuoreBasilicata” e il patrocinio del comune di Viggiano. La kermesse artistica – culturale prenderà il via il 15 e terminerà il 27 luglio, per due settimane il borgo di Viggiano diventerà un “nodo” culturale e creativo. Infatti, la “Comics storytelling” si configura come un nuovo modello di Residenza Artistica, finalizzato alla rigenerazione dei borghi montani attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, delle identità locali e della comunità, filtrata attraverso lo sguardo di artisti fumettisti. Piccole storie che narrano il territorio della Val d’Agri, una “graphic novel” che guida alla scoperta dei luoghi più significativi del comprensorio valdagrino. Tra le finalità della Residenza, l’attivazione di uno scambio tra la comunità locale che offre accoglienza e gli artisti ospitati per la progettazione e la realizzazione delle opere, in un percorso di conoscenza e sperimentazione dei linguaggi creativi interpretati in chiave fumettistica. Nell’arco dei quindici giorni, inoltre, la Residenza ospiterà diversi appuntamenti ed eventi collaterali, tutti collegati al mondo dell’arte: perfomance, laboratori per i più piccoli, cosplayers, musica, spettacoli, giochi tradizionali. Un luogo di produzione di eventi unici che non mancherà di sorprendere per la qualità delle proposte in programma. La sessione inaugurale sarà sviluppata nel workshop tematico “Dall’Immagine al Racconto di un Territorio” e interverranno per i Saluti Istituzionali, il Primo cittadino di Viggiano, Amedeo Cicala, il presidente del Consiglio Regionale, Carmine Cicala e la Coordinatrice del progetto Build up dell’Area cultura di Matera – Basilicata 2019, Ida Leone e per i relatori: il fumettista e storyteller, Fabio Folla, gli editori, Franco Villani (Casa Editrice Villani) e Marcello Buonomo (Casa Editrice Lavieri) e la presidente dell’associazione culturale “Pianeta Donna”, Filomena Guarrella. Moderatore dell’iniziativa, il giornalista Domenico Ciancio.

