Pisticci: Carabiniere libero dal servizio, fa arrestare un ricercato

Nella settimana da poco conclusasi, i Carabinieri della Stazione di Marconia hanno eseguito un ordinanza di carcerazione nei confronti di R.A. classe ’86, noto pregiudicato del luogo, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, poiché ritenuto colpevole di numerose violazioni agli obblighi della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, alla quale in precedenza è stato sottoposto. Il provvedimento è stato emesso nel precedente mese di marzo ma mai eseguito perché l’uomo era irreperibile. Le informazioni dell’Arma lo collocavano, infatti, in Germania, ma l’occhio vigile di un carabiniere libero dal servizio ha notato il pregiudicato nella frazione di Marconia di Pisticci, presumibilmente rientrato per un breve periodo di “vacanza”. Il militare ha immediatamente allertato i colleghi di pattuglia della Stazione di Marconia che lo hanno arrestato e condotto presso il carcere di Matera.

