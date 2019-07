Comprensorio Medio Basento – Grassano organizza il secondo stage per la “CMB futsal academy”.

Il Comprensorio Medio Basento – Grassano, società lucana di calcio a 5 promossa in serie A, organizza il secondo stage per la nuova stagione della “CMB futsal academy”.

Dopo il successo della prima giornata dello scorso 22 giugno dedicata ai giovani del futsal accorsi da tutta la Regione, la società insieme allo staff tecnico del CMB, a seguito delle numerose richieste pervenute dai giovani lucani e da giovani delle regioni limitrofe, ha in programma una seconda giornata di selezione di talenti per formare la squadra Under 19 che prenderà parte al prossimo campionato.

L’ appuntamento per tutti i ragazzi dell’ Under 19 nati negli anni 2000/2001/2002 è per sabato 27 luglio 2019 presso il palasport “Nicola Caruso” di Grassano (Mt) alle ore 18:00. Per questioni prettamente organizzative, la società chiede a tutti gli interessati di comunicare la propria volontà di voler partecipare allo stage tramite un messaggio di posta privato da far pervenire tramite la pagina facebook “Signor Prestito CMB” oppure tramite e-mail all’indirizzo SignorprestitoCMB@gmail.com entro sabato 20 luglio. Il messaggio deve contenere Nome, Cognome e un recapito telefonico dell’atleta.

“Le società è consapevole dell’importanza del settore giovanile di una squadra che si appresta a partecipare ad un campionato di Serie A, a beneficio della crescita dei propri ragazzi e dell’intero movimento. Il messaggio che vogliamo lanciare è che per le prossime stagioni e per i prossimi anni vogliamo far crescere un notevole numero di talenti e potenziali neo-esordienti ai massimi livelli del futsal”.