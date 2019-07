A Matera “Cineforum in periferia”

L’Associazione di Volontariato “Il Quartiere si muove” di Matera organizza “Cineforum in periferia”, una proiezione di films girati in Basilicata per regalarsi e regalare una piacevole serata in compagnia.

Questa la programmazione:

11 Luglio 2019 ore 20:30 – Film “L’Uomo delle Stelle” di Giuseppe Tornatore

16 Luglio 2019 ore 20:30 – Film “La Lupa” di Alberto Lattuada

18 Luglio 2019 ore 20:30 – Film “Anni ruggenti” di Luigi Zampa

25 Luglio 2019 ore 20:30 – Film “Cristo si è fermato a Eboli” di Francesco Rosi

Le proiezioni avranno luogo nello slargo di Vico G. Bruno nel quartiere San Pardo a Matera.

Il progetto “Cineforum in periferia”, organizzato dall’Associazione di Volontariato “Il Quartiere si muove”, è un progetto di Comunità di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Nasce dalla necessità di condividere con tutti gli abitanti del quartiere, ma anche con persone di diversa provenienza, un’attività che scaturisce da interessi comuni verso la promozione di iniziative culturali e di riqualificare l’ambiente in cui si vive e migliorare il senso di appartenenza.

L’Associazione “Il Quartiere si muove” opera dal 2016 per la promozione di iniziative culturali volte a riqualificare la vita di periferia, ricreando lo spirito di vicinato attraverso la collaborazione, la solidarietà e l’integrazione tra gli abitanti. Organizza eventi per recuperare antiche tradizioni, con manifestazioni popolari che mettono in ascolto i giovani con gli anziani attraverso il dialogo e lo scambio di esperienze.