THE STRUTS “DANCING IN THE STREET”su Radio Laser dal 12 Luglio

I THE STRUTS presentano il nuovo singolo “DANCING IN THE STREET”, in radio da venerdì 12 luglio. Dopo David Bowie e Mick Jagger, Neil Diamond, The Who e Van Halen, è la volta dei THE STRUTS alle prese con questo classico rock dei Martha & The Vandellas.

Dopo aver accompagnato indiscusse icone rock come Rolling Stones, The Who e Guns N’ Roses e dopo aver aperto le date americane del Concrete and Gold Tour 2018 dei Foo Fighter, i THE STRUTS si sono conquistati un posto nella scena rock mondiale venendo definiti da Dave Grohl “la migliore band che abbia mai aperto un nostro concerto”!

Negli ultimi mesi i THE STRUTS hanno avuto modo di visitare diverse volte il nostro paese: dopo il sold out nella data milanese del “BODY TALKS TOUR” e i concerti di Modena e Roma, la band inglese si è esibita lo scorso 15 giugno nella prestigiosa cornice del Firenze Rocks davanti a oltre 40.000 persone.