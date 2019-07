Nasce in provincia di Taranto, in Puglia, l’associazione BookingGinosa.it

Nasce in provincia di Taranto, in Puglia, l’associazione BookingGinosa, per iniziativa di Pasquale Novario che ha manifestato la volontà di unire le competenze e le potenzialità dei singoli albergatori per dare forza alla proposta turistica di Ginosa.

Un progetto che mette al centro i Soci albergatori e operatori del turismo, il loro legame con il territorio, la relazione con la cultura del luogo.

Un sodalizio che crescerà col tempo, portando valore a tutti, diventando così parte attiva nello sviluppo e nella promozione del nostro territorio.

L’associazione BookingGinosa raggruppa gran parte delle strutture ricettive che operano nella città di Ginosa, per una accoglienza di circa 130 posti letto ed ha come scopo la promozione e la valorizzazione del territorio, delle sue risorse naturali, culturali ed enogastronomiche con l’intento di offrire la migliore delle accoglienze ai nostri ospiti.

L’associazione BookingGinosa associando tutte le strutture turistiche di Ginosa, mira ad offrire un turismo di qualità professionale e coltivare la cultura dell’ospitalità che nasce dal territorio e dalla sua gente attraverso gli eventi legati alla sua terra, alle tradizioni religiose e non solo, che si susseguono durante l’anno e che rendono la nostra Ginosa una cittadina attrattiva e seducente.

La nostra offerta si basa su una serie di attività, visite, scoperte, esperienze, assaggi, dal contatto con la natura, trekking in gravina, alla pastorizia, la vendemmia, etc.

Aggiorniamo costantemente un’attenta programmazione di appuntamenti che accompagneranno e guideranno il turista durante il soggiorno nella nostra città, un soggiorno che vogliamo destagionalizzare e che lasci la voglia al turista di ritornare.

Vogliamo anche essere un laboratorio d’idee dinamico, creare occasioni di incontro, confrontarci sui problemi e ricercare soluzioni in collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni ed associazioni, convinti che lo scambio di idee ed un confronto costruttivo siano i mezzi migliori per crescere.

Benvenuti nella città di Ginosa, con l’augurio di trascorrere delle serene vacanze fra i nostri vicoli ricchi di storia, fra le bellezze naturali e i sapori della nostra cucina.

L’ospitalità è cultura, è dono di sé.