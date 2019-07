Fanelli: bene azione del governo per la cerealicoltura

Dal governo nazionale un impegno a sostenere la produzione cerealicola lucana. Ne prende atto, con soddisfazione, l’assessore regionale alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli, facendo riferimento alla mozione con la quale il governo si è impegnato a sostenere e incentivare le produzioni di alta qualità nel comparto.

Nel ricordare che il ministro Centinaio sta portando avanti un lavoro encomiabile per tutelare il made in Italy dalla concorrenza sleale dei produttori internazionali, Fanelli ha aggiunto che “la Regione metterà in campo misure stringenti per la difesa e la valorizzazione dei prodotti lucani, anche nella cerealicoltura, settore in cui la Basilicata vanta tradizione e qualità”.

“E’ fondamentale – conclude Fanelli – l’azione che il ministro sta portando avanti in difesa della nostra agricoltura”.