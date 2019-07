Via Gramsci chiusa al traffico per la demolizione di un edificio pericolante

Circolazione vietata in Via Gramsci dal 10 al 18 luglio, nel tratto compreso tra Via Pecci e Via Torraca. Lo dispone un’ordinanza del settore Polizia Locale per consentire la demolizione di un edificio pericolante che si trova al civico 25 della strada.

Il transito dei veicoli sarà consentito solamente ai frontisti e ai residenti fino al civico 23, mentre i residenti dei civici dal 25/bis al 29 potranno accedervi in senso contrario dal lato di Via Pecci, procedendo con la massima cautela.

Istituito anche il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato destro nel tratto compreso tra i civici 23 e 25/bis dal giorno 12 luglio fino a conclusione dei lavori.

Istituito infine il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato sinistro di Via Gramsci nel tratto compreso tra il civico 25/bis e l’intersezione con Via Pecci, dalle ore 7 alle ore 18 nel periodo 18 luglio – 9 agosto 2019, eccetto nei giorni festivi.