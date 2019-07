Bardi: “Il cambiamento non è rivoluzione ma rinnovamento”

“Come nella vita militare anche nella politica l’organizzazione è importante, così come fondamentale è il tempo, perché cambiare significa conoscere bene le persone e mettere quelle giuste al posto giusto”. Ad affermarlo, in chiusura della conferenza stampa che si è tenuta nella saletta per le interviste del palazzo della giunta regionale, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha aggiunto: “C’è chi sostiene che si stia andando a rilento, che non si proceda nel modo giusto. Voglio rassicurare tutti: il cambiamento non significa rivoluzione. La rivoluzione si fa con atti di forza, ma il cambiamento è qualcosa di diverso e di più profondo. L’intento è quello di rinnovare. Posso assicurare tutti sul fatto che stiamo lavorando in giunta con molta determinazione, arriveremo a breve anche a importanti risultati. La nomina dei direttori generali? È una questione di giorni, ma vanno intesi in un quadro più ampio di rivitalizzazione della macchina regionale. E’ un processo che si sta muovendo e presto arriveranno i risultati che tutti si aspettano”.

