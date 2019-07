A Matera due giorni sul cinema organizzati da CNA

Si terrà giovedì 11 e venerdì 12 luglio il “CNA Cinema Day” organizzato da CNA Cinema e Audiovisivo in collaborazione con la Italian Film Commission, nel complesso monumentale “Le Monacelle”, in via Riscatto a Matera.

Nel corso della prima sessione dei lavori di giovedì 11 luglio, alle ore 19, si svolgerà un evento di networking in concomitanza con i “training days” della Italian Film Commission. A seguire la premiazione di CNA Cinema e Audiovisivo Basilicata ai quadri plastici di Avigliano come esempio virtuoso di impresa, arte, cultura, filiera e valorizzazione del territorio. All’evento, a cui prenderanno parte circa 150 partecipanti, interverrà Gianluca Curti, Presidente di CNA Cinema e Audiovisivo. “Il cinema e l’audiovisivo nel sistema CNA: valori, territorio, strumenti” è il titolo dell’incontro in programma venerdì 12 luglio alle ore 10.30, al quale interverranno esponenti della CNA nazionale. Le due giornate di lavoro si concluderanno con il primo meeting nazionale di CNA Cinema e Audiovisivo.