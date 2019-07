Sannio Falanghina 2019, la Città Europea del Vino a Matera

Presso Agoragri, Viale Italia angolo Via dei Normanni, Matera

Ingresso libero

Con Mammamiaaa centinaia di pranzi, cene, merende sono realizzati ogni giorno in tutta Europa in uno spirito di autentica convivialità. Momenti speciali in cui mamme, papà, zii, cugini e nonni condividono storie di cibo e di famiglia.

Per celebrare tutte queste storie di famiglia è nato a Matera “U Iurt”, learning garden e ricettario vivente in cui sono raccolte le piante che migliaia di famiglie utilizzano ogni giorno per le proprie ricette preferite.

Venerdì 12 luglio, grazie alla partnership con Sannio Falanghina 2019, Città Europea del Vino, e Sannio Consorzio Tutela Vini, il giardino di #Mammamiaaa sarà arricchito da un intero filare di Falanghina, uno tra i vitigni più antichi e rappresentativi di tutto il Sud Italia, la grande ambasciatrice del vino della regione Campania.

Seguirà una speciale degustazione di Falanghina: un vino bianco accattivante la cui vera carta vincente è la straordinaria versatilità. Si può infatti assaporare nelle versioni secco, spumante, passito e vendemmia tardiva, regalando sempre grandi emozioni.

Sarà un evento gratuito ed aperto al pubblico, al quale sono invitati tutti gli abitanti ed i cittadini temporanei di Matera 2019!

Un momento per celebrare insieme il cibo e le relazioni e ricordare ancora una volta che il cibo e la terra non sono solamente qualcosa da consumare, ma in prima istanza luogo di relazioni umane.

Appuntamento alle ore 18:00 ad U Iurt, il giardino di Mammamiaaa.

Presso Agoragri, parco urbano pubblico in Viale Italia, angolo Via dei Normanni, Matera.

Mammamiaaa è un progetto di Matera 2019, coprodotto da Fondazione Matera Basilicata 2019 e Casa Netural. In collaborazione con John Thackara e IdLab.

L’evento è frutto della collaborazione di Mammamiaaa, Sannio Falanghina 2019 e Sannio Consorzio Tutela Vini.

Il 10 ottobre 2018, nella sede del Parlamento Europeo, l’Associazione delle 800 Città del Vino “European Recevin” ha conferito a Sannio Falanghina il riconoscimento di “Città Europea del Vino 2019”, accogliendo il dossier di candidatura presentato dai Comuni di Guardia Sanframondi, Castelvenere, Sant’Agata de’ Goti, Solopaca e Torrecuso, principali produttori mondiali di Falanghina. Tutti Comuni del Sannio Beneventano che, con oltre

diecimila ettari vitati, migliaia di aziende agricole dedite alla produzione di uve e più di

centoventi cantine che vinificano ed etichettano, rappresenta la grande dispensa vitivinicola

della Campania.



Mammamiaaa celebra il cibo e le relazioni con cui le comunità lo consumano, producono e preservano nella loro vita quotidiana. Racconta di connessioni con i territori e crea un ponte tra le generazioni. www.mammamiaaa.it

Mammamiaaa è un progetto di Matera 2019, Capitale Europea della Cultura, coprodotto da Casa Netural e Fondazione Matera Basilicata 2019 e in collaborazione con John Thackara e IdLab.

Partner di Mammamiaaa sono:

– Alce Nero, azienda di agricoltori, apicoltori e trasformatori impegnati nella produzione biologica;

– SUPER Scuola Superiore d’arte applicata del Castello Sforzesco;

– PRESSO, prima insegna multipurpose organizzata con location progettate e arredate come appartamenti, da usare in alternativa a casa propria per l’organizzazione di momenti conviviali, come cene o feste, oppure per meeting di lavoro;

– Corazza Assicurazioni;

– Sannio Falanghina 2019, Città Europea del Vino e Sannio Consorzio Tutela Vini.

