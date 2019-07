Lavori in Via Lucana, chiuso al traffico nelle ore notturne il tratto compreso tra Via Lanera e Via Gramsci

Per permettere la prosecuzione dei lavori di riqualificazione di Via Lucana, la strada sarà interdetta al transito e alla sosta dei veicoli, nel tratto tra l’intersezione con Via Lanera e quella con Via Gramsci.

Gli interventi avverranno solo nelle ore notturne dalle ore 22 di oggi (8 luglio 2019) alle ore 7 di martedì 16 luglio 2019.

Nelle ore diurne la strada sarà regolarmente percorribile per tutto il periodo indicato, durante il quale si procederà con il rifacimento dei marciapiedi.

A breve i lavori interesseranno anche i marciapiedi nel tratto di strada all’incrocio tra via Passarelli e Via Cappelluti.