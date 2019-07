La Cool Blues Band per la rassegna Scariche Sonore

Giovedì a Crispiano arriva il gruppo salentino che presenta uno spettacolo musico-teatrale ispirato ai Blues Brothers. Start ore 22

Mentre cresce l’attesa per il Crispiano Comix in programma il 14 luglio, giovedì prossimo (11 luglio) nel paese delle Cento Masserie arriva la Cool Blues Band che presenterà uno spettacolo musico-teatrale con all’interno tutti i più grandi successi blues, soul e rhythm & blues: dai Blues Brothers a Ray Charles e tanti altri. La serata rientra nella sesta edizione della rassegna musicale Scariche Sonore, organizzata in piazza San Francesco dall’associazione Symposium Arte. Il live è gratuito e comincerà alle 22. Per info e prenotazioni tavoli: 099.4005927.

La Cool Blues Band è una tribute musico-teatrale che ripercorre tutti i più bei brani della mitica band di Chicago fondata da Dan Aykroyd e John Belushi, e non solo. Un excursus musicale del blues (e rhythm & blues) che ripropone fedelmente la musica, ma anche e soprattutto le atmosfere e lo show che prese piede sul finire degli anni ’70 e raggiunse il culmine agli inizi degli anni ’80, con l’uscita del celeberrimo cult movie da cui prese nome la band: The Blues Brothers.

Nata tra Lecce e Mesagne nel 2014, la band si esibisce prevalentemente in feste private esclusive, serate a tema in locali pubblici, feste in piazza, trasmissioni televisive e in teatro. É composta da dieci elementi, mentre nella formazione originale, resa celebre dal film di John Landis, erano undici. Ciascuno dei componenti vanta un curriculum artistico invidiabile, fatto di anni di esperienza e studio accademico, di collaborazioni con artisti internazionali. Musicalmente portano sul palco un giusto mix tra rivisitazione e reinterpretazione personale, mescolato con la istrionica verve dei frontmen in abiti e occhiali rigorosamente scuri. Il repertorio spazia dai brani celebri cantati nel film ai pezzi più classici del blues e del rythm & blues, con qualche aggiunta sempre in chiave blues presa in prestito sempre dalla scaletta dei Blues Brothers.

Vincenzo Parabita

Responsabile comunicazione Scariche Sonore