Domani a Matera il roadshow sulla trasformazione digitale della PA con il commissario Attias e il presidente Avenia

PA digitale: sinergie e opportunità per le imprese

Domani, a Matera, ore 14.00, presso la Camera di Commercio della Basilicata, tappa del roadshow nazionale con la partecipazione del presidente Avenia e del commissario staordinario Attias

MATERA, 8 luglio 2019 – Fa tappa domani a Matera il roadshow nazionale promosso da Confindustria Digitale e Team per l’attuazione dell’Agenda digitale, realizzato in collaborazione con Confindustria Basilicata e Camera di Commercio della Basilicata, che accende i riflettori sulla grande sfida della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. In particolare, l’iniziativa in programma per le 14.00, presso la sede della CCIAA, vedrà la partecipazione del presidente di Confindustria Digitale, Cesare Avenia e del commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale, Luca Attias.

Le piattaforme strategiche nazionali su cui poggia la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione rappresentano un passaggio strategico per il Paese, per aumentare la qualità delle prestazioni e dei servizi pubblici, rendere efficiente la spesa pubblica, contribuire alla crescita di competitività delle aziende e all’attrattività del territorio. L’Italia sconta ancora ritardi che si traducono in numerosi svantaggi per i cittadini e in particolare per le imprese. Le differenze territoriali, per altro, sono marcate e consistente, con un Sud ancora più lumaca rispetto al resto del Paese. Attraverso l’adesione di enti e amministrazioni ai nuovi strumenti come Anpr, PagoPa, Spid, Cie, l’innovazione passa dall’essere un fatto episodico e frammentario a divenire un fattore sistemico con positive ricadute sul territorio.

Scopo generale dell’iniziativa è quella di promuovere sinergie e collaborazioni tra Pubblica amministrazione e Mercato, con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, per esplorare le opportunità che possono derivare dalla piena applicazione delle piattaforme previste dal Piano digitale.

L’incontro che sarà aperto dai saluti del sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, del presidente di Confindustria Basilicata, Pasquale Lorusso e dal presidente della Camera di Commercio, Michele Somma, vedrà gli interventi del presidente Avenia e del commissario Attias.

Seguirà il focus specifico dell’esperto cloud & data center Team per la trasformazione digitale, Paolo De Rosa. Interverranno ancora EmanueleCarratta di Sevizi Locali spa e il presidente di Anci Basilicata, Salvatore Adduce.

Le conclusioni saranno affidate al presidente della sezione informatica, servizi innovativi e tecnologici di Confindustria Basilicata, CrescenzoCoppola.