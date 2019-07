AZ Picerno, a Bernalda l’11 luglio con l’Academy uno stage per i nati dal 2003 al 2006

Una nuova iniziativa per il settore giovanile del Picerno è stata organizzata per giovedì 11 luglio 2019, alle ore 17:00, presso lo stadio “Michele Lorusso” di Bernalda. Grazie all’organizzazione dell’ASD Academy AZ Picerno di Policoro, con il responsabile tecnico dell’Academy Giovanni Iannella e con la collaborazione dell’AZ Picerno Srl, si terrà uno stage che intende chiamare a raccolta tutti i giovani della costa jonica all’Academy e al Picerno. Lo stage è riservato ai ragazzi nati nel 2003, 2004, 2005 e 2006. Lo stage è importante per selezionare giovani atleti per formare le squadre dell’Under 15 e Under 17. A tal proposito, insieme al responsabile tecnico del settore giovanile, Antonio Mele, saranno presenti allo stage anche gli allenatori Domenico Uva e Tonino Summa. Per tutte le informazioni, è possibile contattare il referente, nonché responsabile tecnico dell’Academy di Policoro, al numero di cellulare 3483031663 (Giovanni Iannella).

Correlati