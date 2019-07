Altro importante finanziamento per il Comune di Vietri di Potenza

422mila euro per i lavori di adeguamento sismico dell’Istituto Comprensivo

Un altro importante obiettivo raggiunto dall’amministrazione comunale di Vietri di Potenza, guidata dal sindaco Christian Giordano. A seguito della presentazione del progetto, al Comune è stato assegnato un finanziamento di 422mila euro per un intervento di adeguamento sismico dell’Istituto Comprensivo (edificio scolastico centrale) di Vietri di Potenza. Si tratta di un altro contributo importante, che arriva dall’aggiornamento del “Piano triennale di Edilizia Scolastica” della Regione Basilicata. L’istituto oggetto di finanziamento ospita gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. Il contributo si aggiunge ad un altro di oltre 860mila euro, che il Comune ha già ottenuto lo scorso aprile, che riguarda però l’intervento di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione, della nuova scuola materna, vale a dire la struttura di via Rocco Scotellaro, di cui era stata già data notizia. “Nell’autunno 2017 – ha dichiarato il sindaco, Christian Giordano – abbiamo fatto il punto sulla sicurezza delle nostre scuole ed il quadro non era rassicurante. Oggi, grazie ai due finanziamenti ottenuti, siamo già nelle condizioni di poter intervenire per consegnare ai nostri alunni delle strutture scolastiche davvero sicure. La sicurezza prima di tutto!”. Tali progetti sottolineano come sia importante, per l’amministrazione comunale di Vietri di Potenza, l’istruzione e la sicurezza, in particolare in questi casi dei più piccoli.

Comune di Vietri di Potenza