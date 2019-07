Al via il Women of wine summer edition

L’Associazione Nazionale Donne del Vino della Basilicata torna nella sua veste estiva per un evento che mette insieme vino, cibo e arte: Women of Wine – Summer edition. Produttrici, sommelier e ristoratrici, che fanno parte della sezione regionale, il 10 luglio guideranno gli ospiti in un percorso di degustazione attraverso le sale della Taverna Rovita di Maratea della socia Mariastella Gambardella, alla scoperta delle eccellenze vitivinicole della nostra regione. Un vero e proprio percorso emozionale che raggiungerà il suo culmine nell’elegante Art Gallery della Taverna, che ospiterà le opere della pittrice Carla Viparelli. Le socie della delegazione di Basilicata coordinate dalla delegata regionale Carolin Martino presenzieranno al primo evento estivo della Delegazione. I vini in degustazione per la serata saranno delle socie Erminia D’Angelo (Azienda F.lli D’Angelo), Angela Dragone (F.lli Dragone), Elena Fucci (Elena Fucci), Carolin Martino (Cantina Martino), Isabel Montrone (Terra degli Svevi), Luana Lombardi (Cantine del Notaio), Giovanna Paternoster (Quarta Generazione). La carta dei vini è stata curata dalle socie sommelier Cristiana Corrado e Lucia Telesca.

La serata sarà, infatti, l’occasione per inaugurare la mostra “Vinissage, la Carta dei Vini”, che l’artista ha voluto dedicare al vino e al suo indissolubile legame con l’arte. Con il consueto gusto per il calembour e con la caratteristica ironia, Carla Viparelli allestisce una personalissima rappresentazione della Carta dei Vini, che spazia da libri composti da pagine di legno dipinto a mano a sculture di legno, ferro e vetro, passando per i dipinti da parete.

