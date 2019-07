Dichiarazione Stampa Anna Rita Palmisani PD

Anna Rita Palmisani – Delegata assemblea nazionale del Partito Democratico

“Solidarietà alla vice presidente comunale del Consiglio Comunale di Grottaglie, Gabriella Miglietta”

Esprimo vicinanza e solidarietà alla vice presidente comunale del Consiglio Comunale di Grottaglie, Gabriella Miglietta, offesa qualche giorno fa in un post facebook con commenti maschilisti e offensivi.

Purtroppo, una politica volta sempre più a sdoganare parole, concetti e comportamenti che fomentano odio, sessismo e razzismi di ogni genere, trova terreno fertile in individui che hanno perso, se non mai avuto, il senso del rispetto per il prossimo.

Dopo anni di lotte per affermare il diritto della donna alla propria libertà individuale, sembra che una destra sempre più misogina, voglia riportare in dietro di secoli il ruolo della donna, partendo dall’uso di un linguaggio discriminante ed offensivo, fino a giungere a proposte di legge inaccettabili come il tristemente noto DDL Pillon.

Questo episodio ripropone, anche nella nostra comunità, la necessità di tenere alta la guardia sui diritti conquistati dalle donne, promuovendo incontri e iniziative di donne e uomini sui diritti civili.

Anna Rita Palmisani

Delegata assemblea nazionale

Partito Democratico