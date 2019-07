Bardi a presentazione campagna nazionale gestione infarto

“Sono onorato che questa importante iniziativa sulla cardiologia si svolga nella Capitale europea della cultura, perché la medicina non è solo applicazione di tecniche e processi ma rappresenta anche il veicolo attraverso cui diffondere la cultura della prevenzione”.

È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo questa mattina al teatro Duni di Matera alla presentazione della campagna nazionale sulla gestione dell’infarto, organizzata dalla Fondazione Cuore e circolazione onlus con il patrocinio della Società italiana di cardiologia.

“La Basilicata – ha aggiunto il presidente – ha una particolare conformazione geografica e attraverso il nuovo piano sanitario regionale che metteremo a punto con l’assessore alla Salute, Rocco Leone, valorizzeremo le strutture periferiche e potenzieremo il sistema dell’emergenza-urgenza. Il tempo è fondamentale quando parliamo di infarto.

La prevenzione, oltre a essere indispensabile per la salute dei cittadini, produce un grande risparmio per il bilancio regionale. Per questo dobbiamo estenderla a tutti gli ambiti legati alla medicina, partendo dalla promozione dei corretti stili di vita”.

