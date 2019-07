A Pisticci un convegno in onore di Don Leo Selvaggi

Tra le varie iniziative socio – culturali del Centro Sociale Anziani di Piazza Umberto I° del Presidente Rag. Pietro Antonio Avantaggiato, in programma nel periodo estivo, il Convegno di Studi in onore di Don Leonardo Selvaggi a oltre due mesi dalla sua scomparsa, dal tema “ L’Abbazia del Casale e la sua storia”, che sarà ospitato nella grande sala consiliare del palazzo municipale, nel tardo pomeriggio di sabato 6 luglio. Ai saluti dell’Amministrazione comunale, in particolare del vice sindaco Maria Grazia Ricchiuti, che, ricordiamo è anche Assessore alla Cultura del Comune di Pisticci, seguiranno gli interventi del nuovo Parroco della Parrocchia di Cristo Re, don Antonio Di Leo, del parroco di Craco Peschiera don Antonio Lopatriello, nato e cresciuto nella stessa parrocchia del rione Matina e diventato sacerdote anche grazie alla guida e all’ incoraggiamento proprio di don Selvaggi. Concluderanno la serata le relazioni degli storici pisticcesi i professori Giuseppe Coniglio e Berardino D’Angella. Ovviamente, gran parte della serata culturale, verterà sull’impegno e l’opera di don Leonardo Selvaggi verso quella che è stata la sua creatura, durante tutto il suo mandato pastorale, l’Abazia di Santa Maria del Casale. Una serata speciale quindi, per tutta la comunità pisticcese particolarmente legata allo scomparso don Leo, che sicuramente onorerà con una massiccia presenza. L’appuntamento è per le ore 18,30 di sabato 6 luglio presso la sala consiliare del palazzo di città di piazza Umberto I°. MICHELE SELVAGGI

