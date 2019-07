A Ginosa omaggio a Stewie Wonder

Martedi 9 luglio alle ore 21,00 presso il suggestivo cortile di via Ortensie a Ginosa, la cantante fiorentina Simona Bencini, storica voce dei “DIROTTA SU CUBA” sarà il primo ospite del “Popular Jazz Music Festival” per un inedito omaggio al grande STEVIE WONDER.

Con lei anche il cantante e pianista pugliese di fama internazionale MARIO ROSINI, artista virtuoso della scena jazz, ha collaborato alla produzione di due album di Pino Daniele (1992-1995), ha tenuto tour in tutto il mondo con nomi noti della scena del POP e del Jazz, da Gino Vannelli ad Anna Oxa.

Ha aperto concerti per artisti come Al Jarreau, Bobby McFerrin, Michael Bublè con all’attivo un secondo posto al festival di Sanremo nel 2004. Ospite speciale sarà il grande DANIELE SCANNAPIECO, storico sassofonista salernitano, conosciuto ai più per essere stato uno dei più importanti solisti della band di Mario Biondi ma , che ha collaborato con artisti provenienti da tutto il mondo tra cui Dee Dee Bridgewater, Ira Coleman, Andrè Ceccarelli. A completare la sezione ritmica il duo, collaudassimo da anni ormai; formato da Giuseppe Venezia al basso ed Elio Coppola alla batteria, già al servizio di diversi artisti di fama internazionale come Enrico Rava, Peter Martin, Peter Bernstein, Jonny O’Neal, con concerti sia in italia che in America. Il repertorio offerto dal gruppo è totalmente incentrato sulle composizioni del grandissimo Stevie Wonder, proposte sotto una veste certamente diversa grazie agli arrangiamenti originali.