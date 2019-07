Piano AIB 2019: lunedì incontro con aziende agricole e allevatori

In attuazione della Delibera del Consiglio Direttivo n. 39/2019 ad oggetto “Piano AIB 2019”, riprendono le attività di prevenzione AIB nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

Lunedì 08 luglio, alle ore 17:30, è previsto un incontro presso la sede dell’Ente in via Firenze 10 a Gravina in Puglia, a cui sono invitate tutte le aziende agricole e gli allevatori presenti sul territorio per un confronto operativo sulle attività programmate ed eventuali cooperazioni ai sensi e per gli effetti di legge.

L’incontro, oltre ad essere occasione di presentazione del piano AIB, servirà a condividere necessità e azioni per la tutela dei territori, per le attività di prevenzione degli incendi, nonché armonizzare il sistema di vigilanza, monitoraggio e di gestione delle autorità competenti in cooperazione con il Parco per le reciproche responsabilità e competenze.