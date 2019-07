Indagine epidemiologica, riuniti a Matera congiuntamente l’Osservatorio Ambientale e la VII Commissione

Si è svolta nel pomeriggio di giovedi’ la seduta dell’Osservatorio Ambientale della città di Matera, riunito congiuntamente alla VII Commissione consiliare. Nel corso della riunione, convocata dal presidente Antonio Iacovone, si è tenuta una videoconferenza con il Prof. Paolo Crosignani, già Direttore del Registro Tumori ed Epidemiologia Ambientale dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano che ha presentato una proposta di “Analisi epidemiologica per la valutazione dei possibili effetti sanitari in relazione alle emissioni in atmosfera del Cementificio di Matera”.

L’eminente scienziato ha risposto alle numerose domande che i partecipanti hanno rivolto in merito alla metodologia da lui proposta per sviluppare l’indagine epidemiologica georeferenziata.

“Esprimo soddisfazione – ha detto il Presidente Antonio Iacovone – per l’interesse manifestato dai Consiglieri Comunali, in linea con la delibera di Consiglio Comunale con la quale è stata impegnata la somma di € 60.000 per l’acquisizione dei dati utili alla tutela della salute dei cittadini.

Prossimo step sarà la costituzione di un tavolo tecnico che possa acquisire i dati utili allo svolgimento dell’indagine stessa coinvolgendo l’Osservatorio Epidemiologico Regionale”.