Gravina in Puglia: Nuovi locali per il canile sanitario

Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori del primo stralcio del progetto di ampliamento del canile sanitario. A meno di un anno dalla sua riapertura, la struttura è stata dotata di due nuovi locali, già posti a servizio e sostegno delle attività quotidianamente svolte nel resto dell’immobile dalla società affidataria del servizio di gestione e dai tanti volontari che concorrono all’efficienza dello stesso. «I lavori in questione – spiega l’assessore alla tutela degli animali, Pino Laico – sono stati portati a termine con un finanziamento di matrice regionale ottenuto nel 2018 dal Comune, sufficiente però a garantire l’esecuzione solo di una prima parte degli interventi nel complesso necessari. Per questo l’amministrazione comunale si sta già adoperando per trovare le risorse occorrenti a potenziare ulteriormente la struttura, così da aumentarne la capacità ricettiva».

Attualmente, il canile sanitario gravinese garantisce la prima accoglienza, il ricovero e la custodia temporanea dei cani e si compone di 12 box, ciascuno dei quali idoneo ad accogliere un cane adulto di taglia grande o, in alternativa, quattro cuccioli. Presente anche un’area per lo sgambamento.

, 5 Luglio 2019