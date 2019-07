Bonus bici elettriche, presentate 1309 domande: graduatoria entro 5 giorni lavorativi. Pubblicato anche l’avviso per la gestione del servizio di bike sharing

E’ scaduto mercoledì alle 19 il termine ultimo per la presentazione delle domande per ottenere il contributo all’acquisto di biciclette con pedalata assistita.

Al bando hanno partecipato 1309 cittadini. Entro i prossimi cinque giorni lavorativi sarà pubblicata la graduatoria degli aventi diritto che avranno 45 giorni di tempo per presentare la fattura fiscale relativa all’acquisto della bici con pedalata assistita. Il bonus sarà erogato dal Comune con accredito diretto sul conto corrente del richiedente utilizzando il codice Iban indicato nella domanda.

250mila euro la somma a disposizione per gli incentivi che copriranno il 30% del valore di acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica. Il contributo erogato non potrà essere, in ogni caso, inferiore a 300 e superiore a 500 euro e non potrà essere cumulabile con altri incentivi pubblici per finanziare l’acquisto dello stesso bene.

“E’ un risultato straordinario – sottolinea l’assessore alla Mobilità Angelo Montemurro – per una città di 60 mila abitanti. Rimane confermato l’impegno a trovare risorse aggiuntive per permettere a tutti coloro che hanno presentato domanda di usufruire del bonus. L’elevato numero di istanze testimonia che la volontà, da parte dell’Amministrazione comunale, di promuovere forme di mobilità alternative all’uso dell’auto privata, è stata sposata entusiasticamente dai materani. Questo ci dà la forza per continuare in questa direzione seguendo l’esempio di tante città europee”.

E’ stato, intanto, pubblicato nei giorni scorsi l’avviso di manifestazione di interesse per la ricerca di soggetti interessati alla gestione del servizio comunale di bike sharing.

Alla selezione possono partecipare associazioni, società, consorzi, circoli, onlus ed altri organismi regolarmente iscritti alla Camera di commercio ed in possesso della capacità di siglare contratti con la pubblica amministrazione.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 13 luglio 2019 direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Matera o tramite l’indirizzo pec: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it.

Per prendere visione del bando e scaricare gli allegati di domanda ci si può collegare alla pagina: http://www.comune.matera.it/avvisi/item/3767-determinazione-dsg-n-02011-2019-del-26-06-2019-e-avviso-di-manifestazione-di-interesse-bike-sharing.