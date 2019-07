A Matera si presenta la Maratona della Cultura e dei Popoli

Sabato 6 luglio 2019, alle ore 10, nella sala Mandela del Comune di Matera, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della Maratona della Cultura e dei Popoli.

L’iniziativa è promossa e organizzata a Matera dalla Fondazione Advantage e dal suo presidente Francesco Confuorti, in collaborazione con il Consolato Onorario della Repubblica del Kenya. Sarà presente anche l’Ambasciatore del Sud Africa presso la Repubblica Italiana a Roma, la Repubblica d’Albania, Alto Commissario non residente a Malta e Rappresentante Permanente presso le Organizzazioni delle Nazioni Unite, H.E. Prof. Shirish M Soni.

La prima edizione si svolgerà a Matera tra il 2019 e il 2020, a partire del 14 settembre, quando sarà definito il comitato organizzativo che, annualmente, nella città dei Sassi, designerà la nuova sede ospitante.

Di anno in anno, infatti, la Maratona della Cultura approderà in altre città italiane, come Milano e Firenze, e numerose altre località in tutto il mondo con particolare attenzione all’Africa.

L’evento è mirato a promuovere la cultura dei popoli e le tradizioni attraverso mostre, concerti, conferenze, forum ed eventi sportivi incentrati su temi come la sostenibilità ambientale e sociale, l’inclusione, la consapevolezza di genere e l’innovazione – gli stessi alla base dell’operato della Fondazione Advantage.