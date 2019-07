Matera: arrestato per tentata estorsione un potentino, denunciata la sua compagna

Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Matera, a seguito di una attività d’indagine, hanno arrestato in flagranza di reato un quarantaduenne potentino, perché responsabile di tentata estorsione nei confronti di un impiegato materano di trentasei anni.

Quest’ultimo in due occasioni aveva offerto ad una donna la somma contante di quattrocento euro in cambio di rapporti sessuali da consumarsi in una tavernetta sita nella zona di via Gravina, per poi essere irretito dalla stessa donna che, fingendosi innamorata, gli comunicava di non provare interesse verso altri uomini.

Dopo qualche tempo però, a contattare l’uomo è stato un altro soggetto, il quale millantando forti legami con appartenenti alla malavita calabrese, lo minacciava, riferendogli che la donna era protetta da lui e che gli aveva fatto perdere nel frattempo centomila euro di introiti per le mancate prestazioni sessuali.

Alle minacce sempre più esplicite ed insistenti, effettuate di persona, nonché telefonicamente e per WhatsApp, sono seguite anche le richieste di denaro, prima duecento euro a settimana, che venivano corrisposte, poi cinquantamila euro, oltre alla copia della busta paga, della patente di guida e del codice fiscale da utilizzare per l’acquisto di un’autovettura da intestare al malcapitato per poi essere consegnata all’aguzzino; infine, l’impiegato materano sarebbe stato invitato a fare un ulteriore bonifico da trentamila euro.

L’uomo quindi, al culmine delle vessazioni subite ed in uno stato di paura e prostrazione si è rivolto alla Polizia che è subito intervenuta con una Volante bloccando il malfattore. La Squadra Mobile ha quindi ricostruito le varie fasi dell’attività criminosa procedendo all’ arresto che è avvenuto poco prima che l’uomo consegnasse la propria busta paga e gli altri documenti ed effettuare il bonifico da trentamila euro.

La donna è stata denunciata in stato di libertà per il medesimo reato e sono in corso indagini della Squadra Mobile per risalire ad eventuali analoghi episodi.

Sono inoltre state effettuate diverse perquisizioni che hanno consentito di rinvenire e sequestrare materiale utile alle indagini, con l’ausilio anche del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Centrale, aggregato a Matera per l’anno 2019.

L’arresto è stato convalidato dall’A.G. e l’uomo si trova ora agli arresti domiciliari.