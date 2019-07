Per consentire la realizzazione dei lavori di riqualificazione di Via Lucana, il tratto compreso tra Via Lanera e Via Vena, resterà chiuso al transito e alla sosta dei veicoli a partire dalle ore 23 del 4 luglio fino alle ore 7.00 del 5 luglio, e dalle 23 del 5 luglio alle 7.00 del 6 luglio.

