II EDIZIONE PER IL MIGLIO BLU DI TREBISACCE

Nuoto, sport, yoga, wellness: sono questi gli ingredienti della II Edizione del Miglio Blu di Trebisacce, evento organizzato dall’Associazione APS Assi, presieduta da Giuseppe Bisogno.

La manifestazione, che gode del patrocinio dell’Amministrazione comunale di Trebisacce, inserita nell’ambito del cartellone estivo Marestate 2019, rappresenta un importante appuntamento per tutti gli sportivi del territorio, ma anche per gli appassionati di wellness e delle buone pratiche finalizzate alla ricerca di un’ottimale forma fisica.

Ricco il programma di questa seconda edizione che prevede per la prima giornata di attività, sabato 6 luglio, un doppio appuntamento curato dall’Associazione 3BCrossFitGym di Vincenzo Gatto: alle ore 17.30, nel campo sportivo A. Lutri, un momento dedicato al Crossfit, a cui seguirà alle 19.30, sul pontile di Trebisacce, un corso dimostrativo di Yoga. La giornata si concluderà con un party sulla spiaggia organizzato dal Wellness Beach. Domenica 7 luglio sarà invece dedicata al mondo del nuoto: avrà luogo infatti la gara di nuoto in acque libere, inserita nel Circuito Nazionale SuperMaster della FIN (Federazione Italiana Nuoto), organizzata dall’Associazione Spor4Life di Cosenza, presieduta da Carmine Manna.

L’importante competizione, che vede già iscritti oltre cento atleti provenienti non solo dalla Calabria, è inserita nell’ambito del progetto “Tra cielo e acqua: i valori del nuoto”, presentato dalla FIN e sposato dalla Regione Calabria. Finalità del progetto creare un sincronismo operativo tra turismo e sport, che possa generare promozione del territorio e buone pratiche per la saluta psicofisica di cittadini e turisti.

A chiusura della manifestazione alle ore 18.00, sempre a cura dell’Ass. 3BCrossFitGym, avrà luogo una dimostrazione di Taekwondo in piazza Anfiteatro del Mare.

“Trebisacce – ha dichiarato il sindaco Franco Mundo – è una città che crede nello sport, e che dedica grande attenzione a tutte quelle attività finalizzate al benessere fisico dei propri cittadini. Il nuoto è uno sport che permette la ricerca di un perfetto equilibrio psicofisico. Praticarlo a livello agonistico nelle cristalline acque Bandiera Blu del mare di Trebisacce è una prerogativa unica, che chi sceglie Trebisacce potrà sperimentare. Noi crediamo fortemente che il binomio sport e turismo possa sprigionare effetti positivi con ricadute notevoli sul piano dello sviluppo anche territoriale, per questo abbiamo pensato di istituzionalizzare l’evento cercando di renderlo sempre più importante e attrattivo. Eventi di tale caratura potranno godere sempre del supporto dell’Amministrazione comunale di Trebisacce. Un sentito ringraziamento, al delegato allo Sport Mimmo Pinelli, sempre attento alla sinergia tra sport e turistmo, all’organizzatore dell’evento Giuseppe Bisogno e al dirigente della Fin, Porcaro Alfredo, con i quali abbiamo costantemente interagito in questi mesi per svolgere a Trebisacce questo importante evento sportivo di caratura nazionale”.